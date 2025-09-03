Haberler

Zabıtaya Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
İstanbul Bahçelievler'de zabıta olduğu öğrenilen adam, sokak üzerinde karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu.

İstanbul Bahçelievler'de zabıta olduğu öğrenilen adam, sokak üzerinde karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu. Saldırgan kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekiplerine bağlı olduğu öğrenilen bir adam sokak üzerinde husumetlisi ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, husumetlisi olduğu zabıtayı silahla vurdu. Olay sonrası şüpheli kendi geldiği ticari taksi ile kaçarken, yaralı kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile sokağı kapatırken olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma yaptı.

Yaralının hastanede tedavisi sürürken, olayla ilgili çalışma sürüyor. - İSTANBUL

