Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de Döviz Bürosu Çalışanlarına Gasp

Güncelleme:
Abone Ol

Bahçelievler'de Kuyumcukent'e gelen döviz bürosu çalışanlarını gasp eden 4 şüpheli, 6 milyon TL'yi çalarak kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler 4 şüpheli, Kuyumcukent'e gelen döviz bürosu çalışanlarını gasp etti. Döviz bürosu çalışanlarının aracına çarpan ve silah doğrultan zanlılar, yaklaşık 6 milyon TL'nin içerisinde bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Bahçelievler Basın ekspres yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcukent'te 6 milyon TL değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı ve emekli polis olan koruması, parayı aldıktan sonra 34 CCU 633 plakalı araçları ile Bahçeşehir'e doğru yola çıktı. Bu sırada kendilerini takip eden içerisinde 4 şahsın bulunduğu araç, döviz bürosu çalışanlarının aracına çarptı. Araçtan inen şahıslar paranın bulunduğu aracın camlarını silahla kırdı ve içeride bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından gaspa uğrayan şahıslar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Döviz bürosunun sahibi Metin Kodes yaşananları anlatarak, "Sabah döviz bürosunda getirdiğimiz yaklaşık 200 bin doları Kuyumcukent'te bulunan başka bir döviz bürosuna sattık. Onun parasını aldı bizim çocuklar. Yola çıkınca 4 kişi silahlı gelmiş önce arabaya vurmuşlar. Sonra da silahları çıkartıp 'teslim olun hareket ederseniz sizi vururuz' diyerek tehdit edip araçta bulunan çantayı alıp gitmişler. Araç beyazmış arkalarından geliyorlarmış ama kuşkulanmamışlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Kuyumcukent Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title