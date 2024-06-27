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Çöken binadan şans eseri kurtuldular! Apartman sakinlerinin panik anları kamerada

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İstanbul'da çöken binadan kurtulan vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın çökmesinin ardından apartman sakini "Evim çöktü" diyerek feryat etti.

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olayıyaşandığı anda korku ve paniğe kapılarak kendilerini sokağa atan vatandaşların yaşadıkları anbean kayda geçti.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE SOKAĞA FIRLADILAR

Gece uykularından büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar koşarak dışarı çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşıran mahalleli, ne yapacağını bilemedi. Etrafa saçılan molozlar nedeniyle ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

"EVİM ÇÖKTÜ" DİYE BAĞIRARAK SOKAĞA ÇIKTI

Sabaha karşı çöken binadan kurtulan bir vatandaş, o anları kameraya kaydetti. Binanın çökmesinin hemen ardından kaydedilen görüntülerde apartman sakini, "Evim çöktü. Komple bina çöktü. Şu an bina çatırdıyordu çıktık dışarı çöktü bina. Benim oturduğum binanı haline bakın. Bina kendi kendine 3 dakikada çöktü. Gece kalktık boşalttık Allah'tan. Çok şükür can kaybı yok. Kimse yok içinde" ifadelerini kullandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Ütopik Yorumcu:

canını kurtağına şükretmelisin bence

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FATİH ARSLAN:

Adam da çok şükür can kaybı yok diyor zaten. Sen bi daha izle BENCE

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10 Kaplan:

Abla şükret kurtulmuşsun. Deprem olsa ilk saniyede altında kalırsınız demek ki. Mal yerine gelir ama can gelmez.

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burcu özgğl:

Daha deprem olmadan İstanbul'un haline bakın bir depremde haritadan İstanbul silinecek.

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Mehmet Ikbal:

İSTANBULUN YARISI GOFRET GIBİ BİNALARDAN OLUŞUYOR RABBİM KORUSUN BİR DEPREM ANINDA NELER OLACAK HAYAL BİLE ETMEK İSTEMİYORUM

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