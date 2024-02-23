Çatıdan kopan beton parçalar araçların üzerine düştü

Bahçelievler'de gece saatlerinde 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. Zabıta ekipleri bina etrafında önlem alırken, düşen beton parçalar nedeniyle 2 otomobilde hasar meydana geldi. Olay, deprem konusunda sürekli uyarıların yapıldığı İstanbul'daki eski binalar gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu.

MAHALLELİ GÜRÜLTÜYE UYANDI

Saat 23.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi, Bulut Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği binan çatısında inceleme yaparken polis ekipleri de sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çatıdan kopan beton parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken zabıta ekipleri de bina etrafında önlem aldı.

"EN BÜYÜK HASAR BİZİM ARAÇTA"

Otomobili zarar gören Behzat Bişkin, "Evde oturuyorduk biz, herhangi bir şey yoktu. Bir gürültü çıktı, cama çıktığımızda zaten karşı binanın balkon çıkması arabamızın üzerine düşmüş olduğu gibi.

Bir araba daha vardı onda fazla bir şey yok ama en büyük hasar bizim araçta. Durum bu, şimdi karakola gideceğiz. Saat 23.00 gibi oldu, yapacak bir şey yok" dedi.