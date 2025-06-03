Bahçelievler'de Beton Mikseri Devrildi, Yan Yol Trafiğe Kapandı

Bahçelievler'de Beton Mikseri Devrildi, Yan Yol Trafiğe Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçelievler'de Beton Mikseri Devrildi, Yan Yol Trafiğe Kapandı
Haber Videosu

Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda beton mikserinin devrilmesi sonucu trafik durma noktasına geldi. Sürücü hafif yaralandı ve yol trafiğe kapandı.

Bahçelievler'de beton mikseri devrildi: Basın Ekspres yan yol trafiğe kapandı

Yola devrilen beton mikseri ve kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Yan yol trafiğe kapanırken, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu dron kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Mahmutbey istikameti yan yolunda meydana geldi. Ramazan Begik idaresindeki 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, virajı alamayınca kontrolden çıkarak yan yola devrildi. Kazada sürücü Begik hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kazanın ardından yan yol, güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yola devrilen beton mikseri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Tartıştığı sürücüye ağır küfürler yağdırmıştı! Yaşananları anlattı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.