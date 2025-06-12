Bahçelievler'de 4 Katlı İş Merkezinde Korkutan Yangın

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Bahçelievler'de 4 Katlı İş Merkezinde Korkutan Yangın
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İstanbul Bahçelievler'de bir iş merkezinin 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bahçelievler'de korkutan yangın

İSTANBUL - Bahçelievler'de 4 katlı bir iş merkezinin 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin 4. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanlar saniyeler içinde binayı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle polis ve zabıta ekipleri tarafından yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Sokak bir süreliğine ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Yangında, herhangi yaralanma olmazken, ekipler binadaki yoğun dumanı tahliye etmek için çatı katının kapısını kırdı. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdikten sonra sokak tekrar trafiğe açıldı.

"Yoğun duman olduğunu gördük"

Yangınla ilgili konuşan Celal Rişvan, "Burada esnafım. Yoğun duman olduğunu gördük. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. Burası kurumsal bir şirket. 10 dakikaya itfaiye geldi. Şuanda da müdahale ediliyor. Herhangi bir ölü yaralı yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
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