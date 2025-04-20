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Bahçelievler Anaokulu Öğrencileri, Emniyet Müdürü'nü Ziyaret Etti

Bahçelievler Anaokulu Öğrencileri, Emniyet Müdürü'nü Ziyaret Etti
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Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı ziyaret ederek polislik mesleği ve Türk Polis Teşkilatı hakkında bilgi aldı. Ziyaret, öğrencilere güvenlik bilincini aşılayarak toplumda polislik mesleğine duydukları sevgiyi pekiştirdi.

Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı ziyaret ederek polislik mesleği ve Türk Polis Teşkilatı hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, minik misafirlerine polislik mesleğinin görevlerini, teşkilatın toplumda huzur ve güvenliği sağlama sorumluluklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Ziyaret boyunca öğrenciler, hem polislik mesleğine dair merak ettikleri konuları öğrenme şansı yakaladı hem de Türk Polis Teşkilatı'na karşı duydukları sevgiyi pekiştirdi. Ayrıca etkinlik, çocuklara güvenlik bilinci aşılayarak onların toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirdi.

Bu özel etkinlik için İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bahçelievler Anaokulu'na teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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