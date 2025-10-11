Haberler

Bahçede Çapa Motoruyla Çalışırken Yaralanan Adam Hava Ambulansı ile Malatya'ya Sevk Edildi

Bahçede Çapa Motoruyla Çalışırken Yaralanan Adam Hava Ambulansı ile Malatya'ya Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede çapa motoru ile çalışma yaparken yaralanan 61 yaşındaki A.K., ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede çapa motoru ile çalışma yaparken yaralanan 61 yaşındaki şahıs, hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde bahçede çalışma yaparken ayağından yaralanan 61 yaşındaki A.K. durumun fark edilmesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından A.K.'nin Malatya'ya sevk edilmesi için ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, yaralıyı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

A.K.'nin tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.