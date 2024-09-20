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Bahar Candan'ın da dahil olduğu dolandırıcılık davasında 6 sanık tahliye edildi

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'ın da dahil olduğu dolandırıcılık davasında 6 sanık tahliye edildi
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Bahar Candan 3-sayfa Magazin Hukuk

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

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