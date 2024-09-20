Bahar Candan'ın da dahil olduğu dolandırıcılık davasında 6 sanık tahliye edildi
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Dolandırıcılık Bahar Candan 3-sayfa Magazin Hukuk
Sıcak Gelişme:
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi.