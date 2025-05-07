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İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

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İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılmak istendiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında Aksu'nun bağırarak yardım istediği ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı anlar kaydedildi.

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

BAHAR'I SOKAK ORTASINDA KATLETTİLER

Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istendi. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.

OLAY ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.

İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMelih İnce:

ülke eşkiya doldu. reisss gereğini yap ya da İSTİFA ET! YÖNETEMİYORSUN!

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Haber Yorumlarısmdchqzjyy:

Şeriat gelmeli bence.

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Haber YorumlarıFaro:

Ceza yokki.kisas gelmeli

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

laiklikle bu işler olmaz cahil topluma şeriat şart oldu

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Abi nerden buluyorsunuz böyle adamları anlamıyorum memleket de işi gücü yerinde efendi ne kadar tanıdığım varsa alayı bekar adamlar evlenemiyor. Düzgün adamlara gönül verin. Görünen köy kılavuz istemez demişler. Bi adamda jilet yada dövme varsa kaçın. Alkol kumar varsa kaçın. Bakın uzak durun demiyorum kaçın diyorum.

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Haber YorumlarıSerkan Ayhan:

Ben Pendik'te yürürken polisler beni durduruyor GBT vs vs prosoduru işliyorlar ok yapsınlar yapmasınlar demiyorum abi bu tarz olaylarda bu sivil polis abiler neredeler hemde şişli gibi bir yerde anlamıyorum . Hani mahalle mahalle sokak sokak güven timleri nerdeler . Yardım etsen sen bir türlü etmesen başka türlü yaşamak bumudur , ecel denen şey bumudur . Bu nasıl bir hayat vallahi billahi anlamıyorum neyin kafasında bu insanlar ne oldu bize topluma .

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Haber YorumlarıHasan Sarac:

Bence siz şeriat gelsin diyorsunuz ama bu cinayetlerin 100de 75 i kadınların yüzü den bugun buraya yorum yapanlar yarın ya sevgilisini öldürüyor yada karısını

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Haber YorumlarıHasan Sarac:

Kim nederse desin kadı larda da suc var eskiden bukadar katliam olmuyordu bana gore katliam ama kadınlarımız da cok yüz buldu son 15 20 senede bide oturmaktan bakalım

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