İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

BAHAR'I SOKAK ORTASINDA KATLETTİLER

Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istendi. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.

OLAY ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.