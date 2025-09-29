Bağımlı kızının dramını anlattı: Kızım doğum yaptı, babası belli değil

Bağımlılık ile Savaşan Aileler Derneği (BASADER) Başkanı Nejla Sivaşan, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Görüşmede Sivaşan, derneğin bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlattı. Uyuşturucunun Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Sivaşan, "Uyuşturucu gençlerimizi ve ailelerini bitiriyor. Buna bir çözüm bulunmaması bizim en büyük isyanımız. Bu sorun görmezden gelinirse bu ateş herkesi yakacak" dedi.

ANNELERİN YÜREK YAKAN FERYADI

Görüşmede söz alan bir anne, evladının uyuşturucu bağımlısı olmasının ardından yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Kanında uyuşturucu çıkmadı diye çocuğumu salıyorlar. Çocuğum yine sokaklarda. Polis aldı götürdü, kanında çıkmadı diye serbest bıraktılar. Şimdi çocuğum bana düşman. Gittim koruma kararı aldım, çünkü zarar verecek bana. Ben evime alamıyorum çocuğumu, güvenemiyorum. Biz her gün ölüyoruz."

"KIZIMIN BABASI BELLİ DEĞİL"

Bir başka baba ise, kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve doğum yapmasına rağmen çocuğun babasının bilinmediğini ifade etti. Sosyal hizmetlerden destek alamadıklarını dile getiren baba, "Kızım bağımlı, şu an doğum yaptı ama babası belli değil. Sosyal hizmetlere gittik, 'Biz sizin kızınıza hiçbir şey yapamayız' dediler" sözleriyle yaşadığı çaresizliği paylaştı.

AYNI EVDE 3 BAĞIMLI

Bir diğer bağımlı yakını ise evinde kocası, kızı ve oğlunun bağımlı olduğunu, ancak hiçbirinin bunu kabul etmediğini söyledi. Durumu dinleyen Gürsel Tekin, "Of of" diyerek tepki gösterdi ve ailelere destek sözü verdi.