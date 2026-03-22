Bağdat Havalimanı'nda ABD üssüne 6 saldırı

Irak'ın Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssüne gece saatlerinde Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa ile 6 ayrı saldırı düzenlendi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misilleme ile cevap veriyor. Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil kentinde bulunan ABD üsleri, gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle hedef alındı. Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde, ABD ordusu tarafından üs olarak kullanılan lojistik destek merkezine 6 ayrı saldırı düzenlendi. İHA ve Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa'nın kullanıldığı belirtilen saldırılar nedeniyle üs içerisinde yangın çıkarken, maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, saldırıların ardından Bağdat'ın batısında içinde 10 roket bulunan ve fırlatma rampası olarak kullanılan bir aracın yanmış halde bulunduğunu aktardı. Söz konusu aracın teknik bir arıza sonucu mu yoksa hava saldırısıyla mı imha edildiği bilinmiyor.

IKBY'de de benzer saldırılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 İHA, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Kentteki ABD askeri üslerini hedef alan saldırı girişimleriyle eş zamanlı olarak Süleymaniye kentinde de patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Irak İslami Direnişi örgütünden saldırı açıklaması

Irak'ta İran yanlısı grupların çatı örgütü Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte ülke ve bölgedeki işgal üsleri ile çıkarlarını hedef alan 21 askeri operasyon gerçekleştirildi" denildi. Açıklamada, söz konusu saldırılarda onlarca insansız hava aracı (İHA) ve roket kullanıldığı bildirildi. - BAĞDAT

