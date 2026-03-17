ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi

Irak'ta yabancı misyonlara ve ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne, 2 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı girişimi engellendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, İHA'ların büyükelçilik binasına ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirterek, İHA'ların hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirildiği ve büyükelçilik çevresine düştüğünü aktardı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı da hedef alındı

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na da İHA saldırısı düzenlendi. Havalimanındaki hava savunma sistemleri, Diplomatik Destek Merkezi'ne doğru gelen bir İHA'yı imha etti.

Saldırılarda, can ve mal kaybı yaşanmazken, İHA'ların düştüğü bir noktada yangın çıktı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı