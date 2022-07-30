Bağdat'ta Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'yi bastı - Haberler

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Bağdat'ta Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'yi bastı

Bağdat'ta Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'yi bastı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını bastı. Bölgeye giriş sırasında güvenlik güçlerinin müdahalede bulunması sonucu 60 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın destekçileri, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'ndeki beton bariyerleri yıktı. Yeşil Bölge'ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 60 kişi yaralandı. Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Sadr destekçileri iktidardaki siyasi partilerin aleyhinde slogan atarak Yeşil Bölge'deki meclis binasını bastı.

El-Kazımi'den açıklama

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Ofisinden tansiyonun yükseldiği anlarda yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri resmi kurumları korumaya çağrıldı, siyasi gerilimin tırmanmasının kamu yararına hizmet etmeyeceği ifade edildi. Protestoculardan eylemlerini barışçıl bir şekilde yapmaları ve resmi kurumların korunması çağrısı yapıldı.

Sadr yanlıları, bu hafta ikinci kez meclisi bastı

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun, Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. - BAĞDAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mukteda Sadr Hükümet Bağdat Irak 3. Sayfa Haberler

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