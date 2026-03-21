Irak Ulusal İstihbarat Servisine yönelik saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Irak Ulusal İstihbarat Servisi'ne yönelik İHA saldırısının bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal İstihbarat Servisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda merkezin çevresinin hedef alındığı belirtildi. Olayın "terör saldırısı" olduğu belirtilen açıklamada, saldırının yasa dışı unsurlar tarafından düzenlendiği aktarılarak, "Saldırı sonucu 1 subay hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca saldırının, kurumun görevlerini yerine getirmesini engellemeye yönelik "umutsuz bir girişim" olduğu vurgulandı, istihbarat teşkilatının görevine devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu tür saldırıların bizleri yıldırmayacağını ve sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağını belirtmek istiyoruz" denildi. - BAĞDAT

