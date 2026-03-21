Irak Ulusal İstihbarat Servisine yönelik saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ulusal İstihbarat Servisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 1 subay hayatını kaybetti. Olay terör saldırısı olarak değerlendirilirken, saldırının yasa dışı unsurlar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ulusal İstihbarat Servisi'nin binasını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 subay hayatını kaybetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Irak Ulusal İstihbarat Servisi'ne yönelik İHA saldırısının bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal İstihbarat Servisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda merkezin çevresinin hedef alındığı belirtildi. Olayın "terör saldırısı" olduğu belirtilen açıklamada, saldırının yasa dışı unsurlar tarafından düzenlendiği aktarılarak, "Saldırı sonucu 1 subay hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca saldırının, kurumun görevlerini yerine getirmesini engellemeye yönelik "umutsuz bir girişim" olduğu vurgulandı, istihbarat teşkilatının görevine devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu tür saldırıların bizleri yıldırmayacağını ve sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağını belirtmek istiyoruz" denildi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
