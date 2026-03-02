Haberler

Bağdat'ta tansiyon yükseldi: Protestocular güvenlik güçlerine ateş açtı

Güncelleme:
Irak'ın Bağdat kentinde İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto eden gruplar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda 13 güvenlik personeli ve 7 protestocu yaralanırken, birçok gösterici gözaltına alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliği binasının ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü üzerinde toplanan protestocuların arasına karışan bazı silahlı kişiler, güvenlik güçlerine tabancalarla ateş açtı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin doğrudan ateş hattında kalmasına rağmen en üst düzeyde disiplin ve özveri göstererek ateşli silah kullanmaktan kaçındığını vurgulayarak, kalabalığı dağıtmak için yalnızca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldığı belirtildi. Saldırıların ardından yapılan incelemelerde, güvenlik güçlerine ateş açtığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındığı kaçan diğer saldırganların yakalanması için hukuki sürecin ve takibin başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Iraklı güvenlik kaynağı, protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 13 güvenlik personeli yaralanırken, 15 gösterici gözaltına alındığını dildirdi. Göstericiler arasındaki yaralı sayısı ise 7 olarak kaydedildi.

Protestolar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney ve diğer komutanlar için düzenlenmişti.

İran, Irak bayrakları ve Hamaney'in posterlerini taşıyan protestocuların hedefinde, Yeşil Bölge içerisinde yer alan ABD Büyükelçiliği binası bulunuyor. - ERBİL

