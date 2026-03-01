İran destekçileri Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu hayatını kaybetmesinin ardından toplanan yüzlerce İran destekçisi, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestolar patlak verdi. Ellerinde İran bayrakları taşıyan yüzlerce İran destekçisi, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye muhtemel bir baskını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı