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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üyelik suçlamasıyla yargılanan 9 Fransız vatandaşından 7'si müebbet, 2'si ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yargılanan 9 Fransız vatandaşı hakkında hapis cezası verildi. Bağdat'taki Kerh Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 7'sini müebbet, 2'sini ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Geçtiğimiz yıl Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'a nakledilen 47 Fransız vatandaşı, terör örgütü DEAŞ'a üyelik suçlamasıyla yargılanıyor. Eylül 2026'da başlayan davalarda, bugün verilen son kararlarla birlikte hüküm giyen Fransız vatandaşlarının sayısı 35'e yükselirken, diğer sanıkların yargı süreci devam ediyor.

"Uluslararası Adli İşbirliği Ulusal Merkezi soruşturma sürecine destek verdi"

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararların sanıkların avukatları ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçiliği temsilcilerinin katılımıyla açıklandığı belirtildi.

Irak makamlarının söz konusu DEAŞ üyelerini Suriye'nin kuzeydoğusundan teslim aldığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Adli İşbirliği Ulusal Merkezi'nin de soruşturma sürecine destek verdiği, ulusal veri tabanından yararlanarak delil ve belgelerin incelenmesine katkı sağladığı aktarıldı.

Irak'ta 47 Fransız vatandaşı yargılanıyor

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında Irak ve Suriye'de geniş toprakları kontrolü altına alarak bölgede sözde hilafet ilan etmiş, bu süreçte çok sayıda katliam gerçekleştirmiş ve kadınlarla kız çocuklarını cinsel köleliğe zorlamıştı. Irak'ta 2017'de toprak kontrolünü kaybeden örgütün Suriye'deki toprak hakimiyeti ise 2019'da sona ermişti. Örgüte, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden binlerce yabancı katılmıştı.

Irak yargısı, son kararlar öncesinde aynı dosya kapsamında 23 Fransız vatandaşı hakkında müebbet, 3 Fransız vatandaşı hakkında ise 15 yıl hapis cezası vermişti.

Fransa makamları, DEAŞ mensuplarının ailelerinden yüzlerce kişiyi ülkeye geri getirirken örgütte aktif rol almakla suçlanan erkeklerin büyük bölümünü geri almayarak Irak'ta yargılanmalarını tercih etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı