Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi: Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş

Bağcılar'da süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı dükkânındaki bir odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve o anları kayıt altına aldığı gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın cinsel istismarda bulunduğu çocuklardan R.Ş.'nin annesi S.Ş., "Ben hiç görmedim. Sucumuzdu, gidip geliyordu. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş" dedi.

Olay, 24 Mayıs 2023 günü, Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, 11 yaşındaki M.Y.'yi okuldan alarak dükkânına götürdüğü belirlenen 60 yaşındaki Şenay'ın işyerine baskın düzenledi. Odanın duvarlarını çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.

"FELÇ GEÇİRENE KADAR İSTİSMAR DEVAM ETTİ"

Gözaltına alınan Metin Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıktı. Videolardaki mağdur çocuklardan biri R.Ş... Şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti. R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, "Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. 'Öldürürüm' diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9'uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" diye anlattı.

"SUCUMUZDU, GİDİP GELİYORDU, FARK ETMEDİM"

R.Ş.'nin annesi S.Ş. ise, "Şikayetçi olduk, şikayet devam ediyor. Şu an henüz mahkeme gerçekleşmedi. Mahkemede, avukat ile birlikte konuşacağız. Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yoktu. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok" dedi.

7 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan; gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Metin Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Mahkemeye sunulan iddianame kabul edildi. Şenay'ın 7 Mayıs saat 13.30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ŞİFRELİ HARD DİSK ÇÖZÜLECEK

Şenay'ın daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bazı çocukları istismar ederken görüntüler çektiği ortaya çıktı. Bu görüntülerin bir kısmı Şenay'a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi. İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.