Bağcılar'daki korkunç cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı: Meryem'i taşla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İstanbul Bağcılar'da evine girdiği 12 yaşındaki Meryem Samou'yu başına taşla vurarak öldüren Zekeriyya A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın 2 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık, 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde, Meryem Samou'yu (12) kafasına taşla vurarak ve bıçaklayarak öldüren, aynı taşla Samou'nun 6 yaşındaki kardeşi Ahmad Samau'yu da yaralayan Zekeriyya A.'ya (51) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zekeriyya A. 'şüpheli', hayatını kaybeden kız çocuğu Meryem Samau 'maktul' sıfatıyla yer aldı.

Meryem'in vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik yara tespit edildi

Hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden 12 yaşındaki Meryem Samou'nun boğaz kısmında kesi ve kafasının belli yerlerinde darp yaraları ile hayatını kaybettiği, olay sırasında evde olan ve yaralı olarak kurtulan Ahmed Samou'nun da vücudunun bazı yerlerinde darp izleri olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, olay günü yaralı Ahmed'in polis tarafından ifadesinin alınmak istendiği ancak küçük çocuğun hıçkırarak ağladığı ve kendisini ifade edecek durumda olmadığı belirtildi. Mağdur Ahmed hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna da yer verilen iddianamede, yaralarda kişinin yaşamının tehlikeye sokan bir durumun olmadığı, yaranın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hafif nitelikte olmadığı ve darbelerin vücutta kemik kırığına neden olmadığı belirtildi.

Ayrıca hayatını kaybeden Meryem Samou için hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, maktulün vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik yara tespit edildiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı, kafatası kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi. İddianamede, olay sonrası Ahmed Samou'ya şüphelinin tespiti için yaptırılan teşhis çalışmalarında, Zekeriyya A.'yı net ve kesin olarak teşhis ettiği de belirtildi.

"Kaldırım taşını alarak tekrar odaya geldim, Meryem'in kafasına doğru sert bir şekilde 2 defa vurdum"

Olay gününe ait görüntü izleme tutanağına da yer verilen iddianamede, sanık Zekeriyya A.'nın olay yerine gittiği, yüzünün tam net olarak görüldüğü, elinde telefonla uğraştığı, üzerinde siyah deri ceket, altında siyah pantolon ve kafasına takılı beyaz açık renkli kapüşonlu polar giydiği, elinde eldiven olduğu, devam eden görüntülerde ise şahsın olay yeri adresinden hızlıca uzaklaştığı, tedirgin hallerde bulunduğu, bahse konu adrese giderken elinde eldiven olduğu, dönerken elinde eldiven olmadığının görüldüğü bilgisi aktarıldı.

Öte yandan iddianamede, sanık Zekeriyya A.'nın ifadesine de yer verildi. Sanık ifadesinde, "Olay günü eşim ile birlikte müşteki şahsın ikametlerine gittik. Sohbet ettiğimiz sırada Guli'nin çocuk odası lambasının arızalı olduğunu, odanın çok yüksek olduğunu, kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi. Benden yardım istedi, lambaya baktım ve yuvası olmadığını fark ettim. 'Size yardımcı olurum' dedim ve ikametten ayrıldık. 13 Ocak günü göğsümde ağrı olması sebebiyle işe gitmedim. Evden, işe gideceğim diyerek evden çıktım. Minibüs beklerken nalbur gördüm ve girdim. 20 lira karşılığında lamba yuvası aldım, müştekinin evine doğru gittim. Kapıyı Meryem Samou açtı. Eve girerken elimde eldiven vardı, evde Meryem ve Ahmad'den başka kimse yoktu. Meryem'den sandalye ve tornavida istedim, şalterleri indirdim ve telefon ışığını yakarak lamba yuvasını takacağım odaya girdim. Meryem'den telefon ışığını tutmasını istedim, Meryem'in annesinin çantasını göstererek 'dayı, dayı annemin çantasında çok para var ha' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu. Meryem'in çok para var demesi üzerine bir an aklıma paraları almak geldi. Daha önce mutfakta gördüğüm kaldırım taşını alarak tekrar odaya geldim. Meryem'in kafasına doğru sert bir şekilde 2 defa vurdum. O esnada Meryem'in başı kanıyordu. Çantayı alıp içine baktığımda para olmadığını görünce sinirlendim, yanımdaki bıçağı Meryem'e doğru salladım. Neresine geldiğini hatırlamıyorum, 3-4 kez bıçağı salladım. Bıçağın vücuduna değdiğini hissettim. Meryem hareketsiz kalınca aynı taşla bir diğer çocuk Ahmad'a 1 defa vurdum. Ahmad hareketsiz yerde kalınca evden çıktım. Eldivenleri kanlı görünce çöpe attım, kamera görüntülerdeki şahıs benim" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Zekeriyya A. hakkında, maktül Meryem Samou'ya yönelik 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca, olayda yaralanan Ahmed Samou'ya yönelik ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianame kabul edildi

Tutuklu sanık Zekeriyya A.hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL