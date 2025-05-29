Bağcılar'da Yol Vermeme Kavgası Cep Telefonuyla Kaydedildi

Bağcılar'da Yol Vermeme Kavgası Cep Telefonuyla Kaydedildi
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Bağcılar'da iki kişi, yol vermeme nedeniyle kavga etti. Değneklerin kullanıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar zorla ayırdı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bağcılar'da yol vermeme nedeniyle kavga eden şahıslar cep telefonu ile görüntülendi.

Bağcılar'da iki kişi yol vermeme nedeniyle kavga etti. Değnekli kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüde, iki kişinin kavga ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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