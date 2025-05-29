Bağcılar'da Yol Vermeme Kavgası Cep Telefonuyla Kaydedildi
Bağcılar'da iki kişi, yol vermeme nedeniyle kavga etti. Değneklerin kullanıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar zorla ayırdı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bağcılar'da yol vermeme nedeniyle kavga eden şahıslar cep telefonu ile görüntülendi.
Bağcılar'da iki kişi yol vermeme nedeniyle kavga etti. Değnekli kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüde, iki kişinin kavga ettiği görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa