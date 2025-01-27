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Bağcılar'da Yaşlı Adam Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da Yaşlı Adam Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Kenan Çal, bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonun altında kalarak can verdi.

Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Fatih caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Çal(65) isimli vatandaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada cadde üzerinde bulunan 34 KNH 765 plakalı kamyonun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı kamyonun altından çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri ise çevrede güvenlin önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurunu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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