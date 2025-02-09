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Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı

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Bağcılar'da ters yöne giren sürücüyle karşı yönden gelen başka bir sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Ters yöne giren sürücü "Seni öldürürüm" diyerek tehdit edince diğer sürücü yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Trafik magandası "O telefonu kırarım" diyerek sürücüye saldırınca araçtaki çocuk hıçkırarak ağladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında trafikte maganda dehşeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir D. 34 FTA 699 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada Hakan A. 34 EYU 918 plakalı aracıyla ters yönden gelmeye başladı. Taraflar yolda karşı karşıya gelip ilerleyemeyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada ikili arasında küfürleşme yaşandı.

"O TELEFONU KIRARIM" DEYİP SALDIRDI

Aracından inen Hakan A. ise iddiaya göre, "Seni öldürürüm" diyerek tehditte bulununca Kadir D. yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Hakan A, "O telefonu kırarım" ve "Bunu yapma, sil" diyerek üstüne yürüdüğü Kadir D'ye saldırdı.

ÇOCUK HIÇKIRARAK AĞLADI

Kadir D'nin yanında bulunan çocuğunun korkudan hıçkırarak ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan İkram A'nın araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Hakan A. ve Kadir D. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından haklarında adli işlem yapılan taraflar, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Ters yöne giren maganda
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aynı hatayı yapan yüzlerce binlerce insan var evim ana caddeye bağlı 25 metre sokağın içinde olduğu halde nadiren kullandığım aracımla caddeden giriş yasak olduğundan yüzlerce metre dolanıp arka taraftan sokağa giriyorum

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