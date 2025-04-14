Bağcılar'da oto galericiye el bombalı saldırı

İSTANBUL - Bağcılar'da oto galericiye el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atan bir şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Galeride patlama meydana gerilirken, iş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce tehdit edildikleri öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2250. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, oto galericiye yaya şekilde geldi. Şüpheli, iş yeri sorumlusu B. Ş.'yi dışarıya çağırdıktan sonra oto galeriye el bombasına benzer kare şeklinde, el yapımı olduğu değerlendirilen bomba atarak kaçtı. Patlama sonrası iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahiplerinin yaklaşık bir ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, bombayı atan şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.