Bingöl 3. sayfa haberleri | Bağcılar'da 2 çocuk kapkaç yöntemiyle genç kadının telefonunu çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl 3. sayfa haberleri | Bağcılar'da 2 çocuk kapkaç yöntemiyle genç kadının telefonunu çaldı

Bingöl habere göre Bağcılar'da 2 çocuk kapkaç yöntemiyle genç kadının telefonunu çaldı Bağcılar'da bir kadının elinden telefonunu kapıp kaçan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

 - Güncelleme:

Bağcılar'da 2 çocuk kapkaç yöntemiyle genç kadının telefonunu çaldı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir kadının elinden telefonunu kapıp kaçan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kapkaç sonrası kovalamaca anı kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki T.Ş. isimli kadın, cep telefonunun kapkaç sonucu çaldırdı. Kadının ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelemelerde şüpheli şahısların, T.Ş'nin elinde bulunan telefonu, arkasından yaklaşarak çaldığı ve hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kimlikleri, polis ekipleri tarafından tespit edilen Y.Kve S.Yadlı şahısların hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı oldukları öğrenildi. Emniyet müdürlüğü tarafından yakalanan şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, kapkaç sonrası yaşanan kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Yavuz Selim Mahallesi Bağcılar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title