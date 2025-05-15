Bağcılar'da Kaçak Ütü Atölyesinde Patlama!

Bağcılar'da Kaçak Ütü Atölyesinde Patlama!
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Bağcılar'daki kaçak ütü paket atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlamanın anı kameraya yansıdı ve parçaların 5 katlı binayı aşarak araçların üzerine düştüğü görüldü.

Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama anı kameraya yansıdı. Patlamayla birlikte buhar kazanından fırlayan parçalar 5 katlı binayı aşarak araçların üzerine böyle düştü.

Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde buhar kazanı patlamış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Kaçak olduğu tespit edilen atölyede yaşanan patlama kameraya yansıdı. Görüntülerde yaşanan şiddetli patlamayla birlikte buhar kazanından fırlayan parçalar, araçların üzerine düşüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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