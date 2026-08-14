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Bağcılar'da Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

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Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda 40 kaçak etiketli alkol, 59 doluma hazır şişe, 27 bin kapak ve 2 kapak basma aparatı ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı, adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir depoya yapılan baskında 40 adet kaçak etiketli alkol, 59 adet doluma hazır alkol şişesi, 27 bin adet şişe kapağı, 2 adet kapak basma aparatı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Bağcılar Göztepe Mahallesinde evin deposunda çok sayıda kutu ve çuval bulunduğu, açıkta bulunan malzemelerin alkol etiketleri, bandrol, kapak basma aparatı ve boş şişeler olduğu tespit edildi. Depoda yapılan aramalarda; 40 adet kaçak etiketli alkol, 59 adet doluma hazır alkol şişesi, 27 bin adet şişe kapağı, 2 adet kapak basma aparatı, çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi. Operasyonda İ.Ç., F.Ç. ve S.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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