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Bağcılar'da Gecekondu Yangını Paniği

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İstanbul Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki binalara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bağcılar'da gecekondu yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki binalara sirayet etti. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.20 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 214. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Alevler, rüzgarın etkisiyle gecekondunun bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bağcılar'da Gecekondu Yangını Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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