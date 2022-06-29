3 yaşındaki Emirhan parktan dönüşte, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti Bağcılar'da belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki Emirhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının verdiği ifadelerde ise, Emirhan'ın parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşmaya başladığı ve o esnada çöp kamyonunun altında kaldığı bilgisi verildi. Bağcılar'ın 15 Temmuz Mahallesi'nde sabah saatlerinde dedesi, 3 yaşındaki Emirhan Aslan'ı Fatih Sultan Mehmet Parkı'na götürdü. Çocuk iddiaya göre saat 10.30 sıralarında parktan çıktı. İddiaya göre dedesinin elinden kaçan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Aslan Bağcılar Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun altında kaldı. HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emirhan Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emirhan Arslan'ın cansız bedeni Bağcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. "ÇOCUK ELİNDEN KAÇMIŞ" Esnaf Ali Akkuş, "Parktan çıkarken çöp kamyonu ezdi. Çocuğu tanıyorum. Ara sıra parka getiriyordu. Elinden kaçmış çöp kamyonu çarptı." dedi. Görgü tanığı Mahmut Kurt, "Çöp arabası çocuğun üzerinden geçmiş. Eve girmeye çalışmış, şoför görmemiş. Parktan geliyordu dedesiyle, çocuk elinden kaçmış o esnada oldu." ifadesini kullandı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih Sultan Mehmet Bağcılar Çocuk 3. Sayfa Haberler

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