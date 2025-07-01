Bağcılar'da Alıkonulan Kişiye Peruk Giydiren 7 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin aralarında Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) lideri Cem Gölbaşı'nın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık, aralarında Cem Gölbaşı'nın da bulunduğu 5 sanığın 9'ar yıldan 18'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği (GFB) lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında olduğu 1'inin başka suçtan tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Hasan Mert Şahin ile avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan Umut Özaydın ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Cem Gölbaşı, Umut Özaydın, Şahin Beyazyıldız, İsmail Atan ve Süleyman Şahin'in müştekinin iş yerine gittikleri, müşteki ve Gölbaşı'nın konuştukları, bu esnada Gölbaşı'nın müştekinin telefonunu elinden rızası dışında aldığı ve müştekiye tekme attığı anlatıldı.

Mütalaada, sanıkların müştekiyi yanlarına alarak depoya götürdükleri, müşteki Burak İvecen'in görüntüsünün çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca mütalaada, sanıklar Yunus Akbalık, Şahin Beyazyıldız ve Hasan Mert Şahin'e ait telefonlarda İvencen'e yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajların bulunduğu bilgisine de yer verildi.

5 sanık hakkında 18'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Cem Gölbaşı, Umut Özaydın, Şahin Beyazyıldız, İsmail Atan ve Süleyman Şahin'in 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde yağma' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı 9'ar yıldan 18'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların, İvecen'in rızası olmadan telefonunda bulunan uygulamaya girerek, çekmiş oldukları videoyu paylaştıklarının anlatıldığı mütalaada, sanıklar Yunus Akbalık ve Hasan Mert Şahin'in 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan tarafların uzlaştıkları gerekçesiyle davada 'düşme' kararı verilmesi talep edildi.

Öte yandan mütalaada, sanıklar Cem Gölbaşı, Umut Özaydın, Şahin Beyazyıldız, İsmail Atan ve Süleyman Şahin'in "eziyet" suçundan beraatları istendi.

Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Cem Gölbaşı, "Müşteki telefonunu kendi rızasıyla verdi. Bir yere zorla götürülmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar da, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlarını talep etti.

Sanık avukatlarına süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL