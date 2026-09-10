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Bağcılar’da 200 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

Bağcılar’da 200 milyon liralık sahte parfüm operasyonu
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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 200 milyon lira değerinde 195 bin 406 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 200 milyon lira değerinde 195 bin 406 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte parfüm üretimine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dün Bağcılar'daki 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda dünyaca ünlü çeşitli markalara ait 195 bin 406 şişe parfüm, 400 litre esans, bin 700 boş şişe, parfüm dolum makinesi, kapak makinesi ile çok sayıda üretim ve ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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