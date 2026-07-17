Bağcılar'da minik Meryem'i taşla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul Bağcılar'da evine girdiği 12 yaşındaki Meryem Samou'yu başına taşla vurarak öldüren Zekeriyya A.'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Zanlı, ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde, Meryem Samou'yu (12) kafasına taşla vurarak ve bıçaklayarak öldüren, aynı taşla Samou'nun 6 yaşındaki kardeşi Ahmad Samau'yu da yaralayan Zekeriyya A.'nın (51) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki duruşmaya, tutuklu sanık Zekeriya A., müşteki anne Gulli Samou ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Beraatını talep etti

Duruşmada sön sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını talep ederek, "Önceki ifadelerim doğru değil, onları baskı altında vermiştim. Yargılama sırasında verdiğim ifadeler doğrudur. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zekeriyya A.'nın 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile kardeşi Ahmet Samou'ya karşı ise 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Zekeriyya A. hakkında, maktül Meryem Samou'ya yönelik 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca, olayda yaralanan Ahmed Samou'ya yönelik ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı