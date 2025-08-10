Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak üzerinde bulunan 15 katlı bir apartmanın üst katlarında saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik şaft hattından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çatı katına ilerledi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar binadan tahliye edilirken alevlere müdahale edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.

VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yangın anını gören vatandaşlar ise yaşanan panik sonrasında gözyaşlarına hakim olmadı. Yanan apartmanda yaşayan Zülfikar Korkmaz, uyandıklarında dumanları görünce dışarıya çıktıklarını belirtti. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

