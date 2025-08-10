Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın

Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın
Haber Videosu

Bağcılar'da sabah saatlerinde 15 katlı bir apartmanın üst katında yangın çıktı. 2 kişi dumandan etkilenirken yangını gören vatandaşlar yaşanan panik sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak üzerinde bulunan 15 katlı bir apartmanın üst katlarında saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik şaft hattından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çatı katına ilerledi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar binadan tahliye edilirken alevlere müdahale edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.

VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yangın anını gören vatandaşlar ise yaşanan panik sonrasında gözyaşlarına hakim olmadı. Yanan apartmanda yaşayan Zülfikar Korkmaz, uyandıklarında dumanları görünce dışarıya çıktıklarını belirtti. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.