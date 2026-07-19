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Tekirdağ'da bağ evine narkotik operasyonu: 109 kök hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ'da bağ evine narkotik operasyonu: 109 kök hint keneviri ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda 109 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda 109 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Akçahalil Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Ö.B.'nin kullandığı bağ evinde arama yapıldı.

Aramalarda 37 adet hasat edilmiş, 72 adet ise toprağa ekili kök halinde olmak üzere toplam 109 kök hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.B., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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