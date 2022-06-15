Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü Gaziantep'te çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Gaziantep'te çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34), Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir bağ evinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmed, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. AA / Mehmet Akif Parlak - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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