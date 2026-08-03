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Adana'da Hava Astsubay Hakan Sevinç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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Adana’da hava astsubay olarak görev yapan Bafralı 22 yaşındaki Hakan Sevinç, Mersin’in Tarsus ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Adana'da hava astsubay olarak görev yapan Bafralı 22 yaşındaki Hakan Sevinç, Mersin'in Tarsus ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Yenice mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan Hava Astsubay Hakan Sevinç, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sevinç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze Bafra'da

Acı haberin Samsun'un Bafra ilçesine ulaşmasıyla ailesi, yakınları ve sevenleri yasa boğuldu. Hakan Sevinç'in cenazesinin, bugün Bafra'nın Ağıllar Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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