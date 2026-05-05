Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından İshaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, A.Ş. (35) ile C.S. (48) isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 1,28 gram sentetik kannabinoid ve 0,20 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, İ.Y. (31) isimli şahsın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada 10,78 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 560 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden İ.Y. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı