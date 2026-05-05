Haberler

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından İshaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, A.Ş. (35) ile C.S. (48) isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 1,28 gram sentetik kannabinoid ve 0,20 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, İ.Y. (31) isimli şahsın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada 10,78 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 560 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden İ.Y. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi

Trump için tehlike çanları çalıyor
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Gelen tepkilere hiç aldırmadılar

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi

Trump için tehlike çanları çalıyor
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi

Dünyanın en çılgın galası! Kırmızı halıya bu kostümler damga vurdu