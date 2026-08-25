Bafra'da 138 kg Esrar Operasyonu: 1 Tutuklama
Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 kilo 610 gram kubar esrar ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 kilo 610 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şahsın kendi kullanımlarında bulunan arazide uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından şüphelilere ait arazide gerçekleştirilen aramada 138 kilo 610 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.