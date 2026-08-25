Bafra'da 138 kg Esrar Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 kilo 610 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şahsın kendi kullanımlarında bulunan arazide uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şüphelilere ait arazide gerçekleştirilen aramada 138 kilo 610 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı