Bafra'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu madde suçundan arandığı öğrenilen bir şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl EmniyetMüdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu madde suçundan arama kararı bulunan K.K.'nin (27) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.K. uyuşturucu madde ticareti yaparken yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 5 parça halinde toplam 125 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı