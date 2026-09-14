Bafra’da Sokaklar Güvende operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde "Sokaklar Güvende" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, trafik ekiplerinin uygulama noktalarını haberleşme gruplarında paylaşarak bildirdiği tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, trafik ekiplerinin uygulama yaptığı yerleri çeşitli haberleşme gruplarında paylaşarak diğer kişilere bildirdiği belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı