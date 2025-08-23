Bafra'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak D. idaresindeki 55 JH 548 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelip Süleymaniye 2. Soka'a dönüş yapmak isteyen M.D. idaresindeki 55 AND 602 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
