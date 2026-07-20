Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gençlik Caddesi üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mücahit S. yönetimindeki 55 ARV 094 plakalı motosiklet, Özay Gönlüm Caddesi'nden kavşağa giren Fatma N. idaresindeki 34 HER 1102 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yaşandığı kavşakta sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirten çevre esnafı, daha büyük can kayıplarının yaşanmaması için yetkililerin kalıcı önlem almasını istedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı