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Bafra'da Motosiklet Bisiklete Çarptı: Bir Yaralı

Bafra'da Motosiklet Bisiklete Çarptı: Bir Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet bisiklete çarparak devrildi ve sürücüsü yaralandı. Bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Burhan Y. idaresindeki 55 AFV 671 motosiklet, yaya yolundan önüne çıkan bisiklete çarptı. Yere düşen bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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