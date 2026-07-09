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Bafra'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

Bafra'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim A. (22) idaresindeki 37 ALE 210 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu ve ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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