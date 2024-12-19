Bafra'da Emniyet ve Jandarma Personeline Ödül Töreni Düzenlendi

Samsun Bafra ilçesinde başarılı emniyet ve jandarma personelleri ödüllendirildi. 18 polis, 4 bekçi ve 12 jandarmaya ödülleri takdim edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personellerin ilçe sınırları içerisinde 13 Ekim - 15 Aralık tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarına ilişkin istatistiki çalışmalar sonucunda başarılı olan 18 polis, 4 bekçi ve 12 jandarma personeline başarılarından dolayı ödül ve başarı belgesi verildi.

"310 aranan şahıs yakalandı"

Bafra Öğretmenevinde düzenlenen törende konuşan Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, "Daha önce sizlerle bir değerlendirme yapmıştık. Artık çalışanla çalışmayan ayırt etmemiz gerekiyor. Daha gayretli olmamız gerekiyor. Çalışmalarımızda daha verimli işler yapmamız gerekiyor diye düşündük. Geçtiğimiz 3 ayda ilçe emniyet ve jandarma birimlerince 64 bin 55 şahsın GBT kontrolü yapılmış, 53'ü yoklama kaçağı olmak üzere 310 şahıs yakalanmış. Yakalanan şahıslardan 57'si tutuklanmış, 18 yabancı uyruklu şahıs il göç idaresine teslim edilmiş, 28 bin 318 adet araç kontrol edilmiş, 94 adet silah, 50 kesici alet, 165 bin 85 gram ve 669 adet uyuşturucu ele geçirilmiştir. Bunlar sadece kaymakam olarak değil vatandaş olarak da sizlere minnet duymamızı gerektiren gayretlerinizdir" dedi.

"Hedefimiz güvenlik üretmek"

Hedeflerinin sürekli güvenlik ortamını sağlamak olduğunu dile getiren Kaymakam Altınpınar, "İşimiz güvenlikse, bunların sadece tek başına bir amaç olmadığı, bir gösterge olmadığını kabul etmek durumundayız. Güvenlik bir duygudur, bir histir. Kimine göre kaygıdan azade olma durumudur. Dolayısıyla bu bir duygu ise hisse kendimizi en güvenli hissettiğimiz yer sanırım eviniz. Eğer sokaklarımızı da tıpkı evimizin oturma odası gibi değerlendirirsek sokaklarımızı da ailemizden birisi, bizler sevdiklerimizi evimizde olduğu kadar güvende hissederek dolaşacaksa o zaman işimizi tam olarak yapmış oluruz. Dolayısıyla hedefimiz yakalama yapmak değil, tutanak tutmak değil hedefimiz güvenlik üretmek. Hedefimiz suçla mücadele etmek. Bu belki de ürettiğimiz kamu hizmetlerinin en önemlisi. Yani hizmet ürettiğimiz muhataplarımız, vatandaşlarımız kendisini eğer güvende hissediyorsa bizde işimizi iyi yapmış oluruz. Yakalama sayılarımız ne kadar yüksek olursa olsun, tutuklama sayılarımız ne kadar yüksek olursa olsun. Eğer hizmetin muhatabı vatandaşsa, kendini güvende hissetmiyorsa orada ne işimiz var. O yüzden temel hedefimiz sokaklarımızı tıpkı evlerimizin odaları gibi güvenli kılmak. Bunu başaracağınıza da inanıyorum" diye konuştu.

Kaymakam Altınpınar'ın konuşmasının ardından başarılı olan kolluk kuvvetleri personellerine ödüllerini ve başarı belgelerini takdim etti. - SAMSUN