Bafra'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Y.T. adlı hükümlü, polis operasyonu ile yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde cinayet suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. (32) gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
