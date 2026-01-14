Bafra'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Y.T. adlı hükümlü, polis operasyonu ile yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. (32) gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa