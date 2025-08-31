Bafra'da Cami Hırsızlığı: İki Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Tayyar Paşa Camii'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Büyükcami Mahallesi Tahirağa Sokak'ta bulunan Tayyar Paşa Camii'nde yaşandı. Cami avlusundaki hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K. ve S.Y.'yi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa