Bafra'da Cami Hırsızlığı: İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Tayyar Paşa Camii'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Büyükcami Mahallesi Tahirağa Sokak'ta bulunan Tayyar Paşa Camii'nde yaşandı. Cami avlusundaki hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K. ve S.Y.'yi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
