Bafra'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ü. isimli şahıs saklandığı evinde yakalandı.

Şahıs tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN