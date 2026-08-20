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Bafra’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bafra’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Samsun’un Bafra ilçesinde, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma kapsamında, Bafra ilçesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan L.H., yakalandı. L.H., işlemlerinin ardından Bafra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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