Bafra'da 8,5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

8,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bafra'da yakalandı

SAMSUN - Samsun'da toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis tarafından GBT sorgusunda yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, park halindeki bir araçta bulunan 3 kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Yapılan GBT sorgulamasında, B.Y.isimli şahsın hırsızlık uyuşturucu madde kullanmak (2 adet), hükümlü ve tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma ve bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satın almak ve bulundurmak suçlarından toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan B.Y., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.